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оновлено
03.04.2019
14:54

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• апрель . • боеприпасы . • месячник добровольной сдачи . • оружие . • полиция • Евросоюз

На Луганщине начался месячник добровольной сдачи оружия

На Луганщине начался месячник добровольной сдачи оружия

Сообщение В Луганской области начался месячник добровольной сдачи оружия появились сначала на Луганский радар. Луганский радар >>  сьогодні, 14:02

Лицо, которое во время проведения месячника добровольно сдало в полицию оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, в соответствии с ч. 3 ст. 263 УК Украины освобождается от уголовной ответственности. Остров >>

Если гражданин в указанный срок добровольно сдал в полицию охотничье огнестрельное, холодное, газовое оружие, то в дальнейшем после оформления соответствующих документов он имеет возможность зарегистрировать это оружие в личную собственность и использовать его на законных основаниях. CityNews >>

Указывается, что для получения более подробной информации необходимо обращаться в территориальные отделы полиции. Луганский радар >>


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