Сообщение В Луганской области начался месячник добровольной сдачи оружия появились сначала на Луганский радар. Луганский радар >> сьогодні, 14:02
Лицо, которое во время проведения месячника добровольно сдало в полицию оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, в соответствии с ч. 3 ст. 263 УК Украины освобождается от уголовной ответственности. Остров >>
Если гражданин в указанный срок добровольно сдал в полицию охотничье огнестрельное, холодное, газовое оружие, то в дальнейшем после оформления соответствующих документов он имеет возможность зарегистрировать это оружие в личную собственность и использовать его на законных основаниях. CityNews >>
Указывается, что для получения более подробной информации необходимо обращаться в территориальные отделы полиции. Луганский радар >>