Сообщение В Луганской области начался месячник добровольной сдачи оружия появились сначала на Луганский радар. Луганский радар >> сьогодні, 14:02

Лицо, которое во время проведения месячника добровольно сдало в полицию оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, в соответствии с ч. 3 ст. 263 УК Украины освобождается от уголовной ответственности. Остров >> сьогодні, 12:38

Если гражданин в указанный срок добровольно сдал в полицию охотничье огнестрельное, холодное, газовое оружие, то в дальнейшем после оформления соответствующих документов он имеет возможность зарегистрировать это оружие в личную собственность и использовать его на законных основаниях. CityNews >> сьогодні, 12:58