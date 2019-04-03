Розширений пошук
оновлено
03.04.2019
02:45

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Мітки сюжету

• боевые припасы . • взрывчатые вещества . • кастеты . • месячник добровольной сдачи . • ношение • Евросоюз

В Одесской области стартовал месячник добровольной сдачи оружия

В Одесской области стартовал месячник добровольной сдачи оружия

Кампания по разоружению населения проводится по всей стране. Град.ua >>  01.04.2019 13:59

По поводу добровольной сдачи оружия можно обращаться в ближайшее отделение полиции. Трасса Е-95 >>

Чтобы добровольно сдать оружие, можно обратиться в ближайший территориальный отдел или отделение полиции. Я и Закон >>

Часть третья той же статьи УК освобождает от ответственности каждого, кто добровольно сдаст органам власти незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства. Град.ua >>


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