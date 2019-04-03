Кампания по разоружению населения проводится по всей стране. Град.ua >> 01.04.2019 13:59
По поводу добровольной сдачи оружия можно обращаться в ближайшее отделение полиции. Трасса Е-95 >>
Чтобы добровольно сдать оружие, можно обратиться в ближайший территориальный отдел или отделение полиции. Я и Закон >>
Часть третья той же статьи УК освобождает от ответственности каждого, кто добровольно сдаст органам власти незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства. Град.ua >>