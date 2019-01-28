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28.01.2019
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• Втора мировых войн . • Одесса . • взрывчатка . • взрывчатые вещества . • тротил • Евросоюз

В Одессе на остановке обнаружили взрывчатку

В Одессе на остановке обнаружили взрывчатку

О подозрительных предметах на остановке в полицию сообщили граждане Эксперт-Центр >>  сьогодні, 15:25

В ходе проверки на месте происшествия было установлено, что обнаруженное является взрывчатым веществом - тротилом.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

В начале января в голландском городе Венло мужчина, обнаружив в саду неразорвавшееся взрывное устройство времен Второй мировой войны, накрыл его своим телом и лежал так три часа, пока спецгруппа Министерства обороны исследовала объект.

В Одессе на остановке общественного транспорта обнаружили тротиловые шашки. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

О подозрительных предметах на остановке в полицию сообщили граждане.

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