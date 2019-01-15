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• Главное управления разведки . • Донбасс . • Минобороны . • заграждения . • минирование • Евросоюз

В Донбассе боевики минируют местность без указателей - ГУР

В Донбассе боевики минируют местность без указателей - ГУР

Российское оккупационное командование продолжает нарушать международные конвенции о запрете применения противопехотных мин и взрывных устройств. UAtoday >>  сьогодні, 17:08

В ГУР подчеркнули, что в результате таких безответственных действий российских войск, возрастает опасность для мирных жителей и создаются предпосылки для осложнения работ по разминированию больших площадей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

29 декабря 2018 года спикер Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что Россия готовит в Донбассе теракт с использованием отравляющих веществ.

Российское оккупационное командование продолжает нарушать международные конвенции о запрете применения противопехотных мин и взрывных устройств. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Увеличено количество участков для минирования в районах передовых позиций соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ. Значительная часть минно-взрывных заграждений оборудуется в авральном порядке, без обозначения их соответствующими указателями на местности и без надлежащего оформления схем минирования", - отмечается в сообщении.

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