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оновлено
14.01.2019
20:01

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На Одесчине разоблачили пятерых телефонных террористов

На Одесчине разоблачили пятерых телефонных террористов

Еще одна захмелевшая гражданка угрожала взорвать жилой дом. forUm >>  сьогодні, 18:36

«телефонным анонимам» также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, понесших убытки от их противоправных действий. Reporter UA >>

Аналогичная ситуация произошла в Овидиопольском районе области. Град.ua >>

Четырем задержанным злоумышленникам объявлено о подозрении. Независимо от мотивов телефонных террористов их действия наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет. forUm >>

ФОТО:

Град.ua: Телефонным хулиганам не удалось избежать ответственности

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