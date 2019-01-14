Еще одна захмелевшая гражданка угрожала взорвать жилой дом. forUm >> сьогодні, 18:36
«телефонным анонимам» также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, понесших убытки от их противоправных действий. Reporter UA >>
Аналогичная ситуация произошла в Овидиопольском районе области. Град.ua >>
Четырем задержанным злоумышленникам объявлено о подозрении. Независимо от мотивов телефонных террористов их действия наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет. forUm >>