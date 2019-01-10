В результате сбрасывания с коптеров взрывного устройства погибли несколько человек. Reporter UA >> сьогодні, 13:32

По данным саудовского канала Аль-Арабия, погибли пять человек и "несколько" получили ранения. На хуситском канале Аль-Мазира заявили, что целились на "руководство захватчиков".

Неизвестно, присутствовали ли на параде военные из Саудовской Аравии или ОАЭ - двух стран Персидского залива, которые возглавляют коалицию, совершившую три года назад вторжение в Йемен ради восстановления власти президента Абд-Раббу Мансура Хади.

В декабре проиранские повстанцы и поддерживаемое саудитами правительство под давлением Запада согласились поставить войну на паузу, чтобы обсудить пункты перемирия. С той поры напряжение растет - стороны пока ни к чему не пришли.

Среди раненых - высокопоставленные военные, включая заместителя начальника Генштаба страны. Атаковали базу повстанцы-хуситы. Дроны проиранских повстанцев-хуситов атаковали правительственный парад в провинции Лахдж на юге Йемена. В результате сбрасывания с коптеров взрывного устройства погибли несколько человек, пишет Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Парад проходил на территории военной базы в районе аль-Ахад, когда на подиуме прогремел взрыв.