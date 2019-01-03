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оновлено
03.01.2019
17:01

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Взрывного устройства у налетчиков на Херсонщине не нашли

Налетчики угрожали взорвать магазин на курорте Арабатская стрелка. Херсон Онлайн >>  сьогодні, 14:38

Трое преступников под видом обычных покупателей зашли в мини-гастроном села Генгорка Генического района Херсонщины. И мирно попросили продавца налить им горячего кофе. Но едва тот отвлекся на возню со стаканчиками, как гости выгребли из кассы выручку (порядка шести тысяч гривень), прихватили с собой несколько блоков импортных сигарет, и были таковы. Продавцу они угрожали адской машинкой, поэтому тот сопротивляться не рискнул. Однако мужчина заметил, что налетчики скрылись на приметном красном Вольво, и рассказал об этом оперативникам. Kherson.net.ua >>

Правоохранителей интересовало, в первую очередь, наличие у них взрывного устройства. Однако при осмотре машины его не обнаружили. Херсон Онлайн >>


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