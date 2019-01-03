Налетчики угрожали взорвать магазин на курорте Арабатская стрелка. Херсон Онлайн >> сьогодні, 14:38

Трое преступников под видом обычных покупателей зашли в мини-гастроном села Генгорка Генического района Херсонщины. И мирно попросили продавца налить им горячего кофе. Но едва тот отвлекся на возню со стаканчиками, как гости выгребли из кассы выручку (порядка шести тысяч гривень), прихватили с собой несколько блоков импортных сигарет, и были таковы. Продавцу они угрожали адской машинкой, поэтому тот сопротивляться не рискнул. Однако мужчина заметил, что налетчики скрылись на приметном красном Вольво, и рассказал об этом оперативникам. Kherson.net.ua >> сьогодні, 13:25