На месте происшествия работали специалисты взрывотехнического управления главка Нацполиции и сотрудники ГСЧС. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> сьогодні, 15:45

Парень неудачно «пошутил», обидевшись на охрану ночного клуба В Суворовском районе Одессы задержан местный житель, который в ночь на 30 декабря угрожал взорвать ночной клуб. Факты >> сьогодні, 14:04