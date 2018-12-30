Розширений пошук
оновлено
30.12.2018
17:11

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Мітки сюжету

• Уголовный кодекса Украины . • заключение . • полиция . • правонарушитель . • шутник • Евросоюз

Не прошел фейс -контроль: одесскому «шутнику» светит до шести лет заключения

Не прошел фейс -контроль: одесскому «шутнику» светит до шести лет заключения

На месте происшествия работали специалисты взрывотехнического управления главка Нацполиции и сотрудники ГСЧС. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>  сьогодні, 15:45

Парень неудачно «пошутил», обидевшись на охрану ночного клуба В Суворовском районе Одессы задержан местный житель, который в ночь на 30 декабря угрожал взорвать ночной клуб. Факты >>

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Суворовского отдела полиции совместно с работниками управления СБ Украины в Одесской области в течение часа установили местонахождение и задержали правонарушителя. «Им оказался 20-летний горожанин, который объяснил причину «неудачной шутки» обидой на охрану заведения: «Не смог пройти face control». Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>


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