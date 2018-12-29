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оновлено
29.12.2018
01:41
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В Египте взорвался туристический автобус, есть погибшие
Точное количество пассажиров, находившихся в автобусе, неизвестно.
Главком >>
вчора,
23:30
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В Египте взорвался туристический автобус, есть погибшие Главком
вчора, 23:30
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