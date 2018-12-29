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оновлено
29.12.2018
01:41

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• Каир . • автобус . • взрывчатка . • детонация . • египтянин • Евросоюз

В Египте взорвался туристический автобус, есть погибшие

В Египте взорвался туристический автобус, есть погибшие

Точное количество пассажиров, находившихся в автобусе, неизвестно. Главком >>  вчора, 23:30

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Главком: В Египте взорвался туристический автобус, есть погибшие

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В Египте взорвался туристический автобус, есть погибшие Главком

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