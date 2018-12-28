24 декабря лидер партии Слуга народа Владимир Зеленский также провел брифинг для журналистов. Центр журналистсикх расследований >> сьогодні, 11:05

Эвакуации людей из здания ОДК проведено не было, концерт продолжался, а ведь только в зрительном зале присутствовали почти 1 200 человек, плюс артисты, технический персонал и т. д. Программу концерта сократили на 20 минут и вывели людей из ОДК только после личного вмешательства губернатора Савченко, приехавшего на место происшествия. Nikolaev24 >> сьогодні, 06:30

На место происшествия прибыли все оперативные службы: полиция, скорая помощь, аварийные службы облгаза и облэнерго, взрывотехники. Однако, эвакуации людей из здания ОДК проведено не было, концерт продолжался. НикВести >> сьогодні, 07:00

Служебное расследование назначено в связи с инцидентом, имевшим место вечером в понедельник, 24 декабря. Центр журналистсикх расследований >> сьогодні, 11:05