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оновлено
28.12.2018
11:50

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Мітки сюжету

• брифинг . • место происшествия прибыли . • областной Дворец культуры . • расследование . • служебный • Евросоюз

Персони

Алексей Савченко поручил провести служебное расследование по директору ОДК, отказавшейся эвакуировать зрителей

Алексей Савченко поручил провести служебное расследование по директору ОДК, отказавшейся эвакуировать зрителей

24 декабря лидер партии Слуга народа Владимир Зеленский также провел брифинг для журналистов. Центр журналистсикх расследований >>  сьогодні, 11:05

Эвакуации людей из здания ОДК проведено не было, концерт продолжался, а ведь только в зрительном зале присутствовали почти 1 200 человек, плюс артисты, технический персонал и т. д. Программу концерта сократили на 20 минут и вывели людей из ОДК только после личного вмешательства губернатора Савченко, приехавшего на место происшествия. Nikolaev24 >>

На место происшествия прибыли все оперативные службы: полиция, скорая помощь, аварийные службы облгаза и облэнерго, взрывотехники. Однако, эвакуации людей из здания ОДК проведено не было, концерт продолжался. НикВести >>

Служебное расследование назначено в связи с инцидентом, имевшим место вечером в понедельник, 24 декабря. Центр журналистсикх расследований >>

Во время выступления в ОДК студии Квартал-95 была получена анонимная информация о минировании здания. Центр журналистсикх расследований >>

ФОТО:

Центр журналистсикх расследований: Алексей Савченко поручил провести служебное расследование по директору ОДК, отказавшейся эвакуировать зрителей Центр журналистсикх расследований: Алексей Савченко поручил провести служебное расследование по директору ОДК, отказавшейся эвакуировать зрителей

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