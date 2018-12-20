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оновлено
20.12.2018
01:03

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• вещества . • злой умысел . • работники . • шутка . • эвакуация • Евросоюз

Злой умысел или шутка: в одесском суде провели срочную эвакуацию

Все сотрудники и посетители суда были эвакуированы. Топор >>  вчора, 12:37


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Злой умысел или шутка: в одесском суде провели срочную эвакуацию Топор
Злой умысел или шутка: в одесском суде провели срочную эвакуацию Топор

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