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оновлено
19.12.2018
02:49

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• Настюк . • Саратовская область . • взрывчатка . • диверсия . • спецоперация • Евросоюз

Экс-сотрудник СБУ пытался взорвать железную дорогу в Харьковской области

Экс-сотрудник СБУ пытался взорвать железную дорогу в Харьковской области

Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила взрыв на железной дороге в Харьковской области, организованный бывшим сотрудником СБУ. Gottstat.com >>  вчора, 18:20

"Проведена спецоперация - предупрежден диверсионный акт на одном из объектов транспортной инфраструктуры Харьковской области. Телеграф >>

В течение минувших суток, 17 декабря, боевики 7 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе Деловая столица (газета) >>

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Преступление готовилось представителем "ЛНР". 17 декабря исполнитель этого преступления - гражданин Украины - заложил взрывное устройств под одним из участков железнодорожного полотна в Харьковской области и направился в "ЛНР", где должен был активировать взрывное устройство. Остров >>

ФОТО:

Gottstat.com: Контрразведка СБУ предупредила взрыв на железной дороге

Думка користувачів ресурсу Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

— Надо же какая проверка в СБУ была при трудоустройстве этого типа! А надо было ему оклад еще больше повысить! - News

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