Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила взрыв на железной дороге в Харьковской области, организованный бывшим сотрудником СБУ. Gottstat.com >> вчора, 18:20

"Проведена спецоперация - предупрежден диверсионный акт на одном из объектов транспортной инфраструктуры Харьковской области. Телеграф >> вчора, 16:07

В течение минувших суток, 17 декабря, боевики 7 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе Деловая столица (газета) >> вчора, 16:12

Взрывчатка заранее была заменена на муляж сотрудниками украинской контрразведки, благодаря чему взрыв был предотвращен. Транспортный бизнес >> вчора, 16:45