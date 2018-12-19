Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила взрыв на железной дороге в Харьковской области, организованный бывшим сотрудником СБУ. Gottstat.com >> вчора, 18:20
"Проведена спецоперация - предупрежден диверсионный акт на одном из объектов транспортной инфраструктуры Харьковской области. Телеграф >>
В течение минувших суток, 17 декабря, боевики 7 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе Деловая столица (газета) >>
Взрывчатка заранее была заменена на муляж сотрудниками украинской контрразведки, благодаря чему взрыв был предотвращен. Транспортный бизнес >>
Преступление готовилось представителем "ЛНР". 17 декабря исполнитель этого преступления - гражданин Украины - заложил взрывное устройств под одним из участков железнодорожного полотна в Харьковской области и направился в "ЛНР", где должен был активировать взрывное устройство. Остров >>
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