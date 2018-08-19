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19.08.2018
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В Киеве на территории музея неизвестные подожгли автомобиль - ФОТО

В Киеве на территории музея неизвестные подожгли автомобиль - ФОТО

На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и спасатели ГСЧС. УРА-ИНФОРМ.com >>  сьогодні, 13:58

На полную ликвидацию возгорания прибывшим на место пожарным потребовалось чуть менее 20 минут, однако автомобиль ремонту уже не подлежит. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и спасатели ГСЧС. Остальные обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве неизвестный поджог частный автомобиль на территории гаражного кооператива.

В воскресенье, 19 августа, на территории музея-мастерской Знобы-Голембиевских неизвестный закинул "коктейль Молотова" в салон иномарки. Об этом передает dtp.kiev.ua. По предварительной информации, внутри автомобиля сработало взрывное устройство, охранник музея услышал громкий хлопок и последовал на место парковки транспорта, после чего правая часть автомобиля вспыхнула.

Пламя было столь сильным, что мужчина не решился ликвидировать огонь самостоятельно, он вызвал спасателей "101".

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ФОТО:

УРА-ИНФОРМ.com: В Киеве на территории музея неизвестные подожгли автомобиль - ФОТО

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В Киеве на территории музея неизвестные подожгли автомобиль - ФОТО

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