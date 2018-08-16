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оновлено
16.08.2018
15:35

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Мітки сюжету

• Артемовск . • Ирмина . • Свердловск . • Чапаев . • тополь • Евросоюз

За истекшие сутки в ЛНР произошло 4 чрезвычайных происшествия

Местными жителями возле контейнера для мусора выявлен подозрительный предмет. В результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц, пожаром уничтожено стог сена (30 т) на пл. Cxid.info >>  сьогодні, 11:58

В результате обстрелов территории ЛНР получили повреждения 4 жилых дома в г. Ирмино. Cxid.info >>

Всего силами МЧС за сутки ликвидировано 17 пожаров без гибели и пострадавших Славяносербский р-н, п. Лозовской, ул. Шахтерская, 35. Cxid.info >>

Обстоятельства происшествия выясняются. г. Алчевск, ул. Чапаева, 45а. Cxid.info >>


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