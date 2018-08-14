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оновлено
14.08.2018
20:39

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Мітки сюжету

• батальон . • гараж . • пластида . • тротил . • электродетонаторы • Евросоюз

Бывший боец батальона «Киев-2» хранил в гараже гранатометы и тротил

В Киеве во время обыска в одном из гаражных кооперативов нашли большое количество оружия и взрывных устройств. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>  сьогодні, 18:32

В гараже у бывшего бойца батальона особо назначения МВД «Киев-2» хранилось четыре противотанковых гранатомета (РПГ-26 и РПГ-22), четыре мины МОН-50, 25 тротиловых шашек, около четырех килограммов пластида, электродетонаторы и прочее. У него нашли 40 гранат различных типов и несколько тысяч патронов к автоматическому оружию. В данный момент мужчина находится в изоляторе. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>


Думка користувачів ресурсу Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

— тюююю.....а що ж бывшему бойцу-убийце хранить еще в гараже?!Нэвжэ картошку та консервацию?! - News

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Бывший боец батальона «Киев-2» хранил в гараже гранатометы и тротил 368.media

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