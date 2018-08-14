В Киеве во время обыска в одном из гаражных кооперативов нашли большое количество оружия и взрывных устройств. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> сьогодні, 18:32

В гараже у бывшего бойца батальона особо назначения МВД «Киев-2» хранилось четыре противотанковых гранатомета (РПГ-26 и РПГ-22), четыре мины МОН-50, 25 тротиловых шашек, около четырех килограммов пластида, электродетонаторы и прочее. У него нашли 40 гранат различных типов и несколько тысяч патронов к автоматическому оружию. В данный момент мужчина находится в изоляторе. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> сьогодні, 18:32