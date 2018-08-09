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оновлено
09.08.2018
15:51

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На пункте пропуска у въезда в Донецк подорвался пограничник

На пункте пропуска у въезда в Донецк подорвался пограничник

Как уточнили в ГПСУ, военнослужащий Краматорского погранотряда "выполнял задачи по прикрытию контрольного пункта". UAtoday >>  сьогодні, 13:15

В результате инцидента боец операции объединенных сил получил множественные осколочные ранения спины и головы. Его срочно госпитализировали, врачи оценивают его состояние как "среднетяжелое".

КПВВ Марьинка на карте пригорода:

Боец сил ООС находится в госпитале в состоянии средней тяжести, у него множественные осколочные ранения головы и спины Вчера, 8 августа, около 15:00 на прилегающей к контрольному пункту въезда-выезда "Марьинка" территории на неизвестном взрывном устройстве подорвался сотрудник Госпогранслужбы. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Как уточнили в ГПСУ, военнослужащий Краматорского погранотряда "выполнял задачи по прикрытию контрольного пункта".

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UAtoday: На пункте пропуска у въезда в Донецк подорвался пограничник

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На пункте пропуска у въезда в Донецк подорвался пограничник

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