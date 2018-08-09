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оновлено
09.08.2018
15:51

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• Марьинк . • военнослужащий . • въезд . • пограничник . • прикрытие • Евросоюз

На КПВВ "Марьинка" пограничник подорвался на неизвестном устройстве

На КПВВ "Марьинка" пограничник подорвался на неизвестном устройстве

Пограничник выполнял задачи по прикрытию контрольного пункта. Reporter UA >>  сьогодні, 11:02

В среду, 8 августа, около 15 часов, возле контрольного пункта въезда-выезда Марьинка на линии соприкосновения, военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. 0642.ua — сайт города Луганска >>

Военнослужащий получил многочисленные осколочные ранения спины и головы. Сайт города Донецка >>

Сейчас раненый госпитализирован и получает специализированную медицинскую помощь, его состояние здоровья - средней тяжести" На это время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Tribun >>

Инцидент произошел вчера, 8 августа. Reporter UA >>

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Gottstat.com: Возле КПВВ "Марьинка" подорвался на взрывчатке пограничник Reporter UA: Возле КПВВ «Марьинка» подорвался пограничник

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