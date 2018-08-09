Пограничник выполнял задачи по прикрытию контрольного пункта. Reporter UA >> сьогодні, 11:02
В среду, 8 августа, около 15 часов, возле контрольного пункта въезда-выезда Марьинка на линии соприкосновения, военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. 0642.ua — сайт города Луганска >>
Военнослужащий получил многочисленные осколочные ранения спины и головы. Сайт города Донецка >>
Сейчас раненый госпитализирован и получает специализированную медицинскую помощь, его состояние здоровья - средней тяжести" На это время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Tribun >>
Инцидент произошел вчера, 8 августа. Reporter UA >>