Пограничник выполнял задачи по прикрытию контрольного пункта. Reporter UA >> сьогодні, 11:02

В среду, 8 августа, около 15 часов, возле контрольного пункта въезда-выезда Марьинка на линии соприкосновения, военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 08:42

Военнослужащий получил многочисленные осколочные ранения спины и головы. Сайт города Донецка >> сьогодні, 08:42

Сейчас раненый госпитализирован и получает специализированную медицинскую помощь, его состояние здоровья - средней тяжести" На это время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Tribun >> сьогодні, 10:13