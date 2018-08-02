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оновлено
02.08.2018
21:07

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• основания . • пояснения . • правоохранители . • теракт . • устрашение • Евросоюз

Генпрокуратура не нашла оснований считать убийство Шеремета терактом

Генпрокуратура не нашла оснований считать убийство Шеремета терактом

Предварительно правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего. ГолосUA >>  сьогодні, 19:33

Прокурор, который является процессуальным руководителем в деле, и двое следователей Нацполиции освобождены от других расследований для концентрации "усилия исключительно на этом производстве". Относительно требования Алены Притулы признать ее потерпевшей в деле, ГПУ ответила, что "права и обязанности потерпевшего возникают с момента подачи им заявления о совершении преступления или заявления о привлечении в качестве потерпевшей". "Такое заявление от Алены Притулы (20.07.2017), а также мамы журналиста Шеремет Людмилы Станиславовны и дочери Елизаветы (21.07.2017) поступили к следователям Нацполиции. Деловая столица (газета) >>

Через два года после смерти известного белорусского, российского и украинского журналиста его дерзкое убийство до сих пор не расследовано. Слово и Дело >>

Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>

Следствие по делу об убийстве одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета не установило в преступлении признаков террористического акта. ГолосUA >>


Думка користувачів ресурсу Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

— Возможно не стоило бы тут изливать душу, но надоело этоуже все. Как насмотришся этих новостей, одни миллионеры. А что же для простого народа?? Работаю касиром, содержу родителей, стараюсь но нечего не выходит. Ели концы с концами свожу... Я уже не г… - News Ще

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