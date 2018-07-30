И самое главное - снаряды для артиллерии крупного калибра. 62.ua — сайт города Донецка >> сьогодні, 10:17
Пока на фронте относительное затишье, армия в тылу занимается боевой работой в виде многочисленных учений разного уровня и соревнований по самым разным дисциплинам. Деловая столица (газета) >>
Происходит плановая отработка системы территориальной обороны в приграничных областях на случай "большой войны", повышается общая готовность строевых подразделений как на линии соприкосновения на Донбассе, так и в глубоком тылу. 62.ua — сайт города Донецка >>