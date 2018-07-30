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оновлено
30.07.2018
15:29

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Мітки сюжету

• Волынск . • Донбасс . • артиллерия . • видимость . • рубін • Евросоюз

Как ВСУ используют временное затишье на Донбассе

Как ВСУ используют временное затишье на Донбассе

И самое главное - снаряды для артиллерии крупного калибра. 62.ua — сайт города Донецка >>  сьогодні, 10:17

Пока на фронте относительное затишье, армия в тылу занимается боевой работой в виде многочисленных учений разного уровня и соревнований по самым разным дисциплинам. Деловая столица (газета) >>

Происходит плановая отработка системы территориальной обороны в приграничных областях на случай "большой войны", повышается общая готовность строевых подразделений как на линии соприкосновения на Донбассе, так и в глубоком тылу. 62.ua — сайт города Донецка >>


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