Военные саперы одной из бригад Вооруженных Сил Украины, входящих в состав Объединенных сил, уничтожили 14 противопехотных мин ПМН-2, которые были обнаружены у одной из позиций в полосе обороны бригады. Еще 36 мин было обезврежено на месте, поскольку транспортировке они не подлежали.Об этом сообщает мобильная пресс-группа г. Мариуполь, передает Час Пик.За процессом подрыва найденных вражеских ПМН-2 наблюдали представители украинской стороны Совместной центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон и наблюдатели из миссии ОБСЕ в Украине.Вражеская мина запрещена международными конвенциями как антигуманная. Во время ее срабатывания наносится сильное поражение нижних конечностей человека, что вызывает сильное увечье.Враг установил свои взрывные устройства по всем правилам минировании и тщательно замаскировал это место. Мины установили в лесополосе ромбами по 4 единицы, а пятую ставили перед условной фигурой, чтобы запутать саперов и увеличить риск подрыва. Во время проведения самого разминирования ни один сапер не пострадал.Все найденные боеприпасы были 1987 года производства. В Вооруженных Силах Украины они не используются и попали в Украину с территории РФ.В общем, в районе проведения операции часто фиксируются запрещенные вражеские взрывные устройства. Их жертвами становятся как наши военнослужащие, так и мирные жители населенных пунктов Донецкой и Луганской областей Украины.Как уже сообщалось, бойцы ООС отбили атаку боевиков у Крымского.Теги новостей: ДонецкаяЛуганскаяООСновости Донбасса