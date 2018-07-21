25 российских противопехотных мин ПМН-2 сняли с местности украинские саперы у Водяного. Сайт города Донецка >> сьогодні, 10:11
На мариупольском направлении неподалеку Водяного после проведения инженерной разведки места, где несколько дней назад на взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий, военные инженеры обнаружили 25 российских противопехотных мин ПМН-2. Деловая столица (газета) >>
Заметим, что противопехотные мины типа ПМН, согласно взятым Украиной международных обязательств по Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская Конвенция от 18 сентября 1997 года), в 1999 году уничтожены и вооруженными Силами Украины не используются. Поэтому эта находка является еще одним доказательством присутствия российского оружия на территории Украины. Этот факт задокументирован и будет использован как доказательство российской агрессии против Украины. Сайт города Донецка >>