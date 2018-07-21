25 российских противопехотных мин ПМН-2 сняли с местности украинские саперы у Водяного. Сайт города Донецка >> сьогодні, 10:11

На мариупольском направлении неподалеку Водяного после проведения инженерной разведки места, где несколько дней назад на взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий, военные инженеры обнаружили 25 российских противопехотных мин ПМН-2. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 08:19