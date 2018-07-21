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оновлено
21.07.2018
11:48

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Мітки сюжету

• запрещение . • мариупольский . • направление . • противопехотные мины . • саперы • Евросоюз

Саперы обезвредили 25 российских противопехотных мин на мариупольском направлении

Саперы обезвредили 25 российских противопехотных мин на мариупольском направлении

25 российских противопехотных мин ПМН-2 сняли с местности украинские саперы у Водяного. Сайт города Донецка >>  сьогодні, 10:11

На мариупольском направлении неподалеку Водяного после проведения инженерной разведки места, где несколько дней назад на взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий, военные инженеры обнаружили 25 российских противопехотных мин ПМН-2. Деловая столица (газета) >>

Заметим, что противопехотные мины типа ПМН, согласно взятым Украиной международных обязательств по Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская Конвенция от 18 сентября 1997 года), в 1999 году уничтожены и вооруженными Силами Украины не используются. Поэтому эта находка является еще одним доказательством присутствия российского оружия на территории Украины. Этот факт задокументирован и будет использован как доказательство российской агрессии против Украины. Сайт города Донецка >>


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