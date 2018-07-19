МВОТ причастен к решению проблем, связанных с конфликтом и уязвимыми территориями, работает над укреплением стабильности украинского общества" Деловая столица (газета) >> сьогодні, 20:13

В Украине только в июне зафиксировано более 450 событий, которые свидетельствуют о поляризации настроений в обществе, неконтролируемом использовании оружия для разрешения конфликтов и осквернении исторических памятников. "Много таких случаев сразу усиливаются и распространяются российскими СМИ, что является одним из методов ведения гибридных конфликтов, направленных на дестабилизацию украинского общества. Остров >> сьогодні, 17:20