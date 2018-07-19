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оновлено
19.07.2018
21:19

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Мітки сюжету

• Львовщина . • дестабилизация . • незащищенность . • оружие . • поляризация • Евросоюз

МинВОТ показало карту дестабилизации регионов: Львовщина в лидерах

МинВОТ показало карту дестабилизации регионов: Львовщина в лидерах

МВОТ причастен к решению проблем, связанных с конфликтом и уязвимыми территориями, работает над укреплением стабильности украинского общества" Деловая столица (газета) >>  сьогодні, 20:13

В Украине только в июне зафиксировано более 450 событий, которые свидетельствуют о поляризации настроений в обществе, неконтролируемом использовании оружия для разрешения конфликтов и осквернении исторических памятников. "Много таких случаев сразу усиливаются и распространяются российскими СМИ, что является одним из методов ведения гибридных конфликтов, направленных на дестабилизацию украинского общества. Остров >>

В июне наибольшее количество случаев, которые могут дестабилизировать ситуацию в украинском обществе зафиксировано во Львовской (47%), Харьковской (12%), Киевской и Киеве (7%), Луганской (4%), Донецкой (4%) и Одесской (4%) областях. Деловая столица (газета) >>


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