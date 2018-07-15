Об сообщает TOLOnews со ссылкой на представителя ведомства. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> сьогодні, 19:43

При этом официальный представитель министерства Фаридун Азханд утверждает, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у ворот ведомства, когда сотрудники выходили из здания.

Это вторая атака на министерство за немного более чем месяц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 11 июня в Кабуле возле Министерства по восстановлению и развитию сельских районов подорвался смертник, в результате чего погибли не менее 12 человек.

В столице Афганистана Кабуле в воскресенье, 15 июня, прогремел взрыва. Возле здания Министерства развития сельских районов взорвалось неизвестное устройство. В результате инцидента погибли, по меньшей мере, шесть человек. Как сообщает TOLOnews, ссылаясь на представителя ведомства, еще около шести человек получили ранения.

Издание уточнило, что взрыв прогремел после четырех часов дня по местному времени в районе Даруламан.