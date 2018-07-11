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оновлено
11.07.2018
12:34

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• Лебединский . • Орехово . • гранатометы . • крупнокалиберные пулеметы . • обстрелы • Евросоюз

Боевики совершили 20 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе за минувшие сутки: потерь нет

Боевики совершили 20 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе за минувшие сутки: потерь нет

Боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Орехово и Новолуганское. Сайт города Доброполье >>  сьогодні, 09:54

Потерь среди украинских военных за прошедшие сутки нет. Kharkiv Today >>

Боевики почти по всей линии соприкосновения открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Медиа-Центр «Вчасно UA» >>

"За сутки противник 20 раз нарушал установленное перемирие… Потерь среди личного состава Объединенных сил нет" Остров >>

ФОТО:

Сайт города Доброполье: Боевики совершили 20 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе за минувшие сутки: потерь нет

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Боевики совершили 20 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе за минувшие сутки: потерь нет Сайт города Доброполье

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