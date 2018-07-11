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оновлено
11.07.2018
12:34

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Сутки на Донбассе прошли для ВСУ без потерь - штаб ООС

Сутки на Донбассе прошли для ВСУ без потерь - штаб ООС

На Донецком направлении враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по защитникам Авдеевки и Опытного». Reporter UA >>  сьогодні, 11:41

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. ГолосUA >>

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