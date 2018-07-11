На Донецком направлении враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по защитникам Авдеевки и Опытного». Reporter UA >> сьогодні, 11:41
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. ГолосUA >>
Российские наемники 3 раза обстреляли позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Орехово и Новолуганское. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>
За сутки противник 20 раз нарушал установлено перемирие. CityNews >>
В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз нарушили режим прекращения огня преимущественно из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Online.ua >>