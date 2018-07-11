Обстановка в районе ООС на 10 июля оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска почти по всей линии соприкосновения открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Эту новость Донбасса передает Час Пик со ссылкой на пресс-центр штаба Объединенных сил. style="display:block; text-align:center;" data-ad-format="fluid" data-ad-layout="in-article" data-ad-client="ca-pub-0394108184168261" data-ad-slot="6005273176"> За сутки противник 20 раз нарушал установлено перемирие.На Луганском, Попаснянском и Светлодарском направлениях наблюдалась незначительная враждебная активность. Российские наемники 3 раза обстреляли позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Орехово и Новолуганское.На Донецком направлении враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия беспокоил защитников Авдеевки и Опытного.Горячей оставалась ситуация на Мариупольском направлении. Там противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 14 раз прицельно провоцировал украинских военнослужащих на огонь. Огневого воздействия подверглись позиции Объединенных сил у Водяного, Лебединского, Широкино, Гнутово, Павлополя и Богдановки.Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.По данным разведки в результате подрыва на взрывном устройстве один оккупант погиб, двое ранены.