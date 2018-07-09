В целом на временно неподконтрольных Украине территориях региона на сегодняшний день 36 затопленных шахт. CityNews >> сьогодні, 10:59
Из-за российской агрессии на Донбассе уже 40 шахт не подлежат эксплуатации. Деловая столица (газета) >>
Разговор состоялся в Германии после презентации на полях 27-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ результатов исследования «Воздействие вооруженного конфликта (на востоке Украины) на окружающую среду». «Мир должен знать про угрозы, с которыми сталкивается Украина, которые также являются угрозами для всего мира, как минимум для европейского региона». Он назвал «актом международного экологического терроризма, который мир должен расследовать надлежащим образом» то, что пророссийские боевики прекратили откачивать воду из многих шахт. Среди них и шахта «Юный коммунар», которая использовалась в 1970-х для проведения подземного ядерного взрыва и где «закапсулировались» его продукты. «Страны, понимающие угрозу атома, должны включить очень действенное свое участие в решение экологических проблем Донецкой и Луганской областей». CityNews >>