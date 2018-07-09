В целом на временно неподконтрольных Украине территориях региона на сегодняшний день 36 затопленных шахт. CityNews >> сьогодні, 10:59

Из-за российской агрессии на Донбассе уже 40 шахт не подлежат эксплуатации. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 06:11