Также 6 мая оккупанты, вновь грубо нарушив нормы международного гуманитарного права, дважды обстреляли из пушек калибра 152 и 122 мм Зайцево и Никольское на окраине Горловки.

В ночь на 7 мая противник проявлял активность на луганском и донецком направлениях, сообщили в штабе ООС.

За минувшие сутки вследствие боевых действий один украинский военный погиб, четверо получили ранения.

6 мая 2018 года на горловском направлении района проведения ООС группа военнослужащих попала в засаду и подорвалась на взрывном устройстве, в результате чего один военный ​​погиб, двое получили ранения.

В воскресенье, 6 мая, подразделения ВСУ в Донбассе уничтожили трех боевиков гибридной армии РФ и ранили пятерых. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает пресс-центр операции объединенных сил (ООС).

За минувшие сутки ситуация в зоне боевых действий обострилась по всей линии соприкосновения. Террористы 80 раз нарушили минские договоренности, при этом 22 раза открывали огонь из артиллерии и минометов, два раза – из танка. Подразделения ОС давали адекватный ответ и вели активную оборону, отметили в штабе.

Наиболее активные бои продолжались в районах Крымского, Новотошковского, Луганского, Авдеевки, Песков, Троицкого, Широкино.