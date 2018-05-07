Во время ответной стрельбы ВСУ уничтожили трех боевиков. ЛИГАБизнесИнформ >> вчора, 22:13

На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта, по которому боевики открыли огонь. Во время ответной стрельбы ВСУ уничтожили трех боевиков.

Подразделения Объединенных сил приведены в полную боевую готовность.

Трое российских наемников были уничтожены ответным огнем ВСУ после подрыва боевой машины Во время патрулирования на Горловском направлении группа украинских военнослужащих попала в засаду и подорвалась на взрывном устройстве. Один военный ​​погиб, двое ранены. Об этом сообщает пресс-служба 24 ОМБр имени короля Даниила.

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня, 6 мая. На маршруте патруля было установлено неизвестное взрывное устройство.