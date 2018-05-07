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оновлено
07.05.2018
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• военнослужащие . • засада . • направление . • преследование . • столкновение

Группа украинских военных на фронте попала в засаду: один погиб

Группа украинских военных на фронте попала в засаду: один погиб

Во время ответной стрельбы ВСУ уничтожили трех боевиков. ЛИГАБизнесИнформ >>  вчора, 22:13

На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта, по которому боевики открыли огонь. Во время ответной стрельбы ВСУ уничтожили трех боевиков.

Подразделения Объединенных сил приведены в полную боевую готовность. 

Трое российских наемников были уничтожены ответным огнем ВСУ после подрыва боевой машины Во время патрулирования на Горловском направлении группа украинских военнослужащих попала в засаду и подорвалась на взрывном устройстве. Один военный ​​погиб, двое ранены. Об этом сообщает пресс-служба 24 ОМБр имени короля Даниила.

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня, 6 мая. На маршруте патруля было установлено неизвестное взрывное устройство.

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ЛИГАБизнесИнформ: Группа украинских военных на фронте попала в засаду: один погиб

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