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оновлено
07.05.2018
06:30

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На Донбассе подорвались украинские военные, один погибший, двое ранены

На Донбассе подорвались украинские военные, один погибший, двое ранены

Резервная группа начала преследования противника и уничтожила трех боевиков. Gottstat.com >>  вчора, 22:50

На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта, по которой боевиками диверсионной разведывательной группы был открыт огонь.

Вместе с тем резервная группа начала преследования противника и уничтожила трех боевиков. Подразделения Объединенных сил приведены в полную боевую готовность,- заверили в штабе.

Напомним, на Донбассе сегодня российско-террористические войска дважды обстреляли из пушек калибра 152 и 122 мм населенный пункт Зайцево Бахмутского района Донецкой области.

На Донбассе в воскресенье, 6 мая, в районе проведения Операции объединенных сил на мине подорвались украинские военные. В результате инцидента один военнослужащий погиб, еще два получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные штаб ООС, взрыв произошел во время патрулирования района обороны.

Группа военнослужащих механизированного батальона, которые действует на Горловском направлении, попала в засаду. На маршруте патруля было установлено неизвестное взрывное устройство, от взрыва которого один военнослужащий погиб, двое ранены.

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