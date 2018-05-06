В Петропавловской Борщаговке Киевской бласти прогремел взрыв, пострадал мужчина. На месте работала следственно-оперативная группа и медики. Судебно-юридическая газета >> сьогодні, 11:16

По какой причине сдетонировало взрывное устройство - неизвестно. Еспресо TV >> сьогодні, 07:36

5 мая около 00:45 в Киеве на Куреневке произошел взрыв, один человек погиб. Слово и Дело >> сьогодні, 08:36

"В ночь на 6 мая на улице Соборной в Петропавловской Борщаговке прогремел взрыв. ГолосUA >> сьогодні, 10:38

Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу. RUpor.info >> сьогодні, 10:56