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оновлено
06.05.2018
19:34

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• Борщаговка . • Куреневка . • инцидент . • петропавловский . • причал

В Киеве прогремел взрыв на озере, у пострадавшего тяжелые травмы рук и челюсти (ФОТО)

В Киеве прогремел взрыв на озере, у пострадавшего тяжелые травмы рук и челюсти (ФОТО)

В Петропавловской Борщаговке Киевской бласти прогремел взрыв, пострадал мужчина. На месте работала следственно-оперативная группа и медики. Судебно-юридическая газета >>  сьогодні, 11:16

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Факты: В Киеве снова взрыв: есть пострадавший ГолосUA: В Киеве прогремел взрыв на озере, у пострадавшего тяжелые травмы рук и челюсти (ФОТО) Твои Новости: Взрыв в Киеве: есть пострадавший Судебно-юридическая газета: В Киевской области произошел взрыв, пострадал один человек

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