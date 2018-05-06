В Петропавловской Борщаговке Киевской бласти прогремел взрыв, пострадал мужчина. На месте работала следственно-оперативная группа и медики. Судебно-юридическая газета >> сьогодні, 11:16
По какой причине сдетонировало взрывное устройство - неизвестно. Еспресо TV >>
5 мая около 00:45 в Киеве на Куреневке произошел взрыв, один человек погиб. Слово и Дело >>
"В ночь на 6 мая на улице Соборной в Петропавловской Борщаговке прогремел взрыв. ГолосUA >>
Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу. RUpor.info >>
Предположительно, взорвалась граната на причале возле озера. Твои Новости >>