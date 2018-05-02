Город Муби регулярно становится ареной смертельных нападений боевиков экстремистской организации "Боко харам" на мирное население. Аналитическая служба новостей >> сьогодні, 19:00

"Я участвовал в укладке на землю 68 тел [погибших]. Багнет >> сьогодні, 17:42