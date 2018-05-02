Город Муби регулярно становится ареной смертельных нападений боевиков экстремистской организации "Боко харам" на мирное население. Аналитическая служба новостей >> сьогодні, 19:00
"Я участвовал в укладке на землю 68 тел [погибших]. Багнет >>
По меньшей мере 68 человек погибли в результате двух взрывов в городе Муби (Адамава) на северо-востоке Нигерии. «Я лично участвовал в укладывании 68 тел [мертвых] на землю», - сказал житель Муби Мухаммад Хамиду. - Тела были доставлены на кладбище в то время, когда я ушел». Аналитическая служба новостей >>