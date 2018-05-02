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оновлено
02.05.2018
19:35

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• Нигерия . • мечеть . • северо-восток . • смертник . • теракт

Двойной теракт в Нигерии унес жизни около 70 человек

Двойной теракт в Нигерии унес жизни около 70 человек

Город Муби регулярно становится ареной смертельных нападений боевиков экстремистской организации "Боко харам" на мирное население. Аналитическая служба новостей >>  сьогодні, 19:00

"Я участвовал в укладке на землю 68 тел [погибших]. Багнет >>

По меньшей мере 68 человек погибли в результате двух взрывов в городе Муби (Адамава) на северо-востоке Нигерии. «Я лично участвовал в укладывании 68 тел [мертвых] на землю», - сказал житель Муби Мухаммад Хамиду. - Тела были доставлены на кладбище в то время, когда я ушел». Аналитическая служба новостей >>

ФОТО:

Аналитическая служба новостей: В Нигерии двойной теракт, десятки погибших

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