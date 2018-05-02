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оновлено
02.05.2018
00:02

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• Донбасс . • взрывные устройства . • командование . • населенные пункты . • расследование

В районе Майорска подорвался мирный житель

В районе Майорска подорвался мирный житель

25-летний украинец пострадал в результате подрыва неизвестного взрывного устройства в районе Майорского Новости Сумм >>  вчора, 23:36

Сегодня, около 12:30 в районе населенного пункта Майорск, подорвался на неизвестном взрывном устройстве гражданский человек 1993 года рождения. CityNews >>

Пострадавший оперативно доставлен в ЦРБ г.. Бахмут где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время угрозы его жизни нет" Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>

Инцидент произошел сегодня, в 12:30, вблизи населенного пункта Майорск. Ведомости >>

ФОТО:

Телеграф: На Донбассе на взрывчатке подорвался гражданский

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