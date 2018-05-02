25-летний украинец пострадал в результате подрыва неизвестного взрывного устройства в районе Майорского Новости Сумм >> вчора, 23:36

Сегодня, около 12:30 в районе населенного пункта Майорск, подорвался на неизвестном взрывном устройстве гражданский человек 1993 года рождения. CityNews >> вчора, 18:59

Пострадавший оперативно доставлен в ЦРБ г.. Бахмут где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время угрозы его жизни нет" Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> вчора, 19:34