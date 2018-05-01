Сержант, главный сержант 2-й штурмовой роты 46-го отдельного батальона специального назначения Донбасс-Украина 54-й отдельной механизированной бригади. Новости Сумм >> сьогодні, 12:42

Недавно экспертиза ДНК показала совпадение, потому прах бойца был перезахоронен в Чернигове 25 апреля. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> сьогодні, 10:36

Погиб 8 апреля в районе поселка городского типа Зайцево Донецкой области во время боя с ДРГ противника. Новости Сумм >> сьогодні, 12:41