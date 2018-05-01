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оновлено
01.05.2018
13:49

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Мітки сюжету

• Донецкая область . • апрель . • батальон . • осколочные ранения . • позывной

Погибли за Украину: опубликованы трогательные фото воинов

Сержант, главный сержант 2-й штурмовой роты 46-го отдельного батальона специального назначения Донбасс-Украина 54-й отдельной механизированной бригади. Новости Сумм >>  сьогодні, 12:42

Недавно экспертиза ДНК показала совпадение, потому прах бойца был перезахоронен в Чернигове 25 апреля. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>

Погиб 8 апреля в районе поселка городского типа Зайцево Донецкой области во время боя с ДРГ противника. Новости Сумм >>

В апреле 2018 года в результате боевых действий на Донбассе Украина потеряла восьмерых бойцов. Новости Сумм >>


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