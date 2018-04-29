Таможенники проинформировали о находке УСБУ в Одесской области. Новости Сумм >> сьогодні, 12:56

Радиоуправляемое взрывное устройство из двух гранат Ф-1, 372 граммов пластида С-4 и двух запалов обнаружили одесские таможенники и пограничники в пункте пропуска «Кучурган-Первомайск». Думская.net >> сьогодні, 10:54

Бомба находилась в автомобиле BMW Х5 с литовскими номерами. Управлял им гражданин Украины, проживающий в Молдове (приднестровец). Он хотел перевезти взрывное устройство из Украины в Молдову. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> сьогодні, 11:16