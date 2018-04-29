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оновлено
29.04.2018
16:00

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• бляхи . • взрывные устройства . • взрывчатка . • пограничники . • таможенники

Одесские пограничники и таможенники обнаружили взрывчатку во внедорожнике на "бляхах" (фото)

Одесские пограничники и таможенники обнаружили взрывчатку во внедорожнике на "бляхах" (фото)

Таможенники проинформировали о находке УСБУ в Одесской области. Новости Сумм >>  сьогодні, 12:56

Радиоуправляемое взрывное устройство из двух гранат Ф-1, 372 граммов пластида С-4 и двух запалов обнаружили одесские таможенники и пограничники в пункте пропуска «Кучурган-Первомайск». Думская.net >>

Бомба находилась в автомобиле BMW Х5 с литовскими номерами. Управлял им гражданин Украины, проживающий в Молдове (приднестровец). Он хотел перевезти взрывное устройство из Украины в Молдову. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>

Взрывное устройство иавтомобиль переданы правоохранителям. УСБН >>

ФОТО:

Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР: Одесские пограничники и таможенники обнаружили взрывчатку во внедорожнике на «бляхах»

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Одесские пограничники и таможенники обнаружили взрывчатку во внедорожнике на «бляхах» Новости Сумм

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