Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к преступлению. Gottstat.com >> сьогодні, 17:20

22 апреля около 22.00 в дежурную часть Коломакского отделения полиции поступило сообщение от 48-летнего жителя села Дмитровка, директора сельскохозяйственного предприятия. В его двор неизвестный бросил гранату. 1news.info >> сьогодні, 15:58

На территории хозяйства выявлено чеке от гранаты РДГ-5, четыре патрона и фрагменты взрывного устройства. 057.ua — сайт города Харькова >> сьогодні, 15:58