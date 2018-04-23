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оновлено
23.04.2018
18:55

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Мітки сюжету

• Уголовный кодекса Украины . • директор . • осмотр места происшествия . • полиция . • хулиганство

Под Харьковом неизвестные взорвали гранату во дворе директора предприятия

Под Харьковом неизвестные взорвали гранату во дворе директора предприятия

Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к преступлению. Gottstat.com >>  сьогодні, 17:20

22 апреля около 22.00 в дежурную часть Коломакского отделения полиции поступило сообщение от 48-летнего жителя села Дмитровка, директора сельскохозяйственного предприятия. В его двор неизвестный бросил гранату. 1news.info >>

На территории хозяйства выявлено чеке от гранаты РДГ-5, четыре патрона и фрагменты взрывного устройства. 057.ua — сайт города Харькова >>

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Gottstat.com >>

ФОТО:

057.ua — сайт города Харькова: Под Харьковом неизвестные взорвали гранату во дворе директора предприятия Gottstat.com: Директору сельхозпредприятия во двор бросили гранату

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