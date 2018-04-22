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оновлено
22.04.2018
23:03

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• Афганистан . • Кабул . • Число жертв теракта . • избиратели . • террорист

Количество жертв теракта в Кабуле возросло до 52 человек

Количество жертв теракта в Кабуле возросло до 52 человек

Ссылаясь на данные министерства здравоохранения Афганистана, среди погибших по меньшей мере 21 женщина и пятеро детей. УРА-ИНФОРМ.com >>  сьогодні, 18:32

Кроме того, 122 человека получили ранения. Чиновники ведомства также сообщают, что все погибшие были гражданскими, которые ждали снаружи центра регистрации населения, чтобы получить удостоверение личности или зарегистрироваться для участия в голосовании на выборах в октябре.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня около десяти часов утра произошел взрыв в центре выдачи документов и регистрации избирателей в районе Дашт-е-Барчи города Кабул. Ответственность за этот теракт взяло на себя "Исламское государство".

По состоянию, на вечер воскресенья, 22 апреля, количество жертв теракта, который произошел возле центра регистрации избирателей в Кабуле, возросло до 52. Как сообщает TOLO News, ссылаясь на данные министерства здравоохранения Афганистана, среди погибших по меньшей мере 21 женщина и пятеро детей.

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ФОТО:

УРА-ИНФОРМ.com: Количество жертв теракта в Кабуле возросло до 52 человек

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Количество жертв теракта в Кабуле возросло до 52 человек

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