Кроме того, 122 человека получили ранения. Чиновники ведомства также сообщают, что все погибшие были гражданскими, которые ждали снаружи центра регистрации населения, чтобы получить удостоверение личности или зарегистрироваться для участия в голосовании на выборах в октябре.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня около десяти часов утра произошел взрыв в центре выдачи документов и регистрации избирателей в районе Дашт-е-Барчи города Кабул. Ответственность за этот теракт взяло на себя "Исламское государство".

По состоянию, на вечер воскресенья, 22 апреля, количество жертв теракта, который произошел возле центра регистрации избирателей в Кабуле, возросло до 52. Как сообщает TOLO News, ссылаясь на данные министерства здравоохранения Афганистана, среди погибших по меньшей мере 21 женщина и пятеро детей.