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оновлено
22.04.2018
23:03

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• Афганистан . • избиратели . • минимум . • смертник . • теракт

В Афганистане второй за день теракт: шесть погибли, пять ранены

В Афганистане второй за день теракт: шесть погибли, пять ранены

В Афганистане произошел второй за день теракт. ЛИГАБизнесИнформ >>  сьогодні, 16:39

Отмечается, что все погибшие были членами одной семьи, которые проезжали мимо центра регистрации избирателей в момент, когда сработало взрывное устройство. Среди погибших есть женщины и дети.

Также сказано, что со вторника это уже пятое нападение на избирательные центры Афганистана. Выборы в Афганистане планируются в октябре этого года.

Сегодня, 22 апреля, около 10 утра в Кабуле террорист-смертник устроил взрыв возле центра для регистрации избирателей, убив по меньшей мере 31 человека. ИГ взяло на себя ответственность за взрыв.

В Афганистане произошел второй за день теракт. Взрывное устройство привели в действие возле центра регистрации избирателей в городе Пул-е-Хумри в провинции Баглан. Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на местных чиновников и медиков.

Согласно сообщению, теракт произошел около 12:00. Погибли по меньшей мере шесть человек и пятеро получили ранения.

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ЛИГАБизнесИнформ: В Афганистане второй за день теракт: шесть погибли, пять ранены

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