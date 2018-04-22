В Афганистане произошел второй за день теракт. ЛИГАБизнесИнформ >> сьогодні, 16:39

Отмечается, что все погибшие были членами одной семьи, которые проезжали мимо центра регистрации избирателей в момент, когда сработало взрывное устройство. Среди погибших есть женщины и дети.

Также сказано, что со вторника это уже пятое нападение на избирательные центры Афганистана. Выборы в Афганистане планируются в октябре этого года.

Сегодня, 22 апреля, около 10 утра в Кабуле террорист-смертник устроил взрыв возле центра для регистрации избирателей, убив по меньшей мере 31 человека. ИГ взяло на себя ответственность за взрыв.

В Афганистане произошел второй за день теракт. Взрывное устройство привели в действие возле центра регистрации избирателей в городе Пул-е-Хумри в провинции Баглан. Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на местных чиновников и медиков.

Согласно сообщению, теракт произошел около 12:00. Погибли по меньшей мере шесть человек и пятеро получили ранения.