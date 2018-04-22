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оновлено
22.04.2018
16:52

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• Минобороны . • Праут . • боец . • гибель . • обстрелы

В Минобороны подтвердили информацию о гибели бойца АТО

В Минобороны подтвердили информацию о гибели бойца АТО

В результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих, еще один получил боевую травму. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>  сьогодні, 14:16

Один украинский военный погиб в субботу в результате подрыва на взрывном устройстве, еще один получил травмы Об этом сообщил на брифинге в воскресенье спикер Минобороны по вопросам АТО Максим Праута, передает "ДС". Деловая столица (газета) >>

"Во время выполнения боевых задач в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один защитник Украины, 1977 г.р. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>


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