В результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих, еще один получил боевую травму. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> сьогодні, 14:16

Один украинский военный погиб в субботу в результате подрыва на взрывном устройстве, еще один получил травмы Об этом сообщил на брифинге в воскресенье спикер Минобороны по вопросам АТО Максим Праута, передает "ДС". Деловая столица (газета) >> сьогодні, 13:48