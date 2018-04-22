В результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих, еще один получил боевую травму. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> сьогодні, 14:16
Один украинский военный погиб в субботу в результате подрыва на взрывном устройстве, еще один получил травмы Об этом сообщил на брифинге в воскресенье спикер Минобороны по вопросам АТО Максим Праута, передает "ДС". Деловая столица (газета) >>
"Во время выполнения боевых задач в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один защитник Украины, 1977 г.р. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>