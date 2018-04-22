Взрыв в центре для регистрации избирателей на западе Кабула прогремел сегодня утром. Украина криминальная >> сьогодні, 13:56

Как сообщил представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за случившееся.

Президент Афганистана Ашраф Гани выразил соболезнования погибшим в результате взрыва и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он заявил, что дал распоряжение соответствующим службам "предоставить поддержку и помощь тем, кого затронул" этот теракт.

Примечательно, это не первый трагический инцидент, произошедший в стране в последнее время. В среду боевики радикального движения "Талибан" похитили трех сотрудников избирательной комиссии Афганистана из центра регистрации избирателей в провинции Гур.

Выборы в стране в парламент и окружные советы запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей стартовала 14 апреля.

После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению "Талибан" вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах, однако те отказались. // 112.ua

Число погибших в результате взрыва в центре для регистрации избирателей в афганской столице Кабуле возросло до 31, сообщает TOLO News со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения Вахида Маджрука.

Помимо этого отмечается, что возросло и количество пострадавших - по последним данным их более 50 человек.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли семь человек и еще 35 получили ранения.

Напомним, взрыв в центре для регистрации избирателей на западе Кабула прогремел сегодня утром.