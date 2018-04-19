В Краматорске Донецкой области во дворе жилого дома сегодня в 04:30 разорвалась граната. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.4. UAtoday >> сьогодні, 13:15

В полиции отметили, что лица, причастные к взрыву, устанавливаются.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.4. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

12 апреля 2018 года в Мариуполе от действия взрывного устройства пострадал 54-летний местный житель.

По данным полиции, в результате взрыва гранаты пострадавших нет В Краматорске Донецкой области во дворе жилого дома сегодня в 04:30 разорвалась граната. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Взрывной волной были повреждены окна дома и автомобиль. В это время внутри дома находилась семья с 2-летним ребенком. Пострадавших нет.