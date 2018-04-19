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оновлено
19.04.2018
18:35

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• Краматорск . • Мариуполь . • двор . • полиция . • хулиганство

В Краматорске во дворе жилого дома прогремел взрыв

В Краматорске во дворе жилого дома прогремел взрыв

В Краматорске Донецкой области во дворе жилого дома сегодня в 04:30 разорвалась граната. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.4. UAtoday >>  сьогодні, 13:15

В полиции отметили, что лица, причастные к взрыву, устанавливаются.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.4. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

12 апреля 2018 года в Мариуполе от действия взрывного устройства пострадал 54-летний местный житель.

По данным полиции, в результате взрыва гранаты пострадавших нет В Краматорске Донецкой области во дворе жилого дома сегодня в 04:30 разорвалась граната. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Взрывной волной были повреждены окна дома и автомобиль. В это время внутри дома находилась семья с 2-летним ребенком. Пострадавших нет.

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UAtoday: В Краматорске во дворе жилого дома прогремел взрыв

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