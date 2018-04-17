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оновлено
17.04.2018
16:55

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Мітки сюжету

• год лишения свободы . • мэрия . • распорядок . • сообщение о минировании . • эвакуация

В столице "минировали" мэрию

В столице "минировали" мэрию

Пока информация о наличии взрывоопасных предметов не подтвердилась. Слово и Дело >>  сьогодні, 16:32


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