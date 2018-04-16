Розширений пошук
оновлено
16.04.2018
21:43

Актуальні теми

Мітки сюжету

• Босфор . • Дарданеллы . • Сирия . • груз . • квітень

РФ отправила в Сирию боевой корабль с военной техникой: фото

РФ отправила в Сирию боевой корабль с военной техникой: фото

На борту БДК были замечены военные, охраняющие российскую технику. ЛИГАБизнесИнформ >>  сьогодні, 20:48

При проходе проливов Босфор и Дарданеллы Орск сопровождала турецкая береговая охрана. На борту БДК были замечены военные, охраняющие российскую технику.

Судно перевозит среди прочего бронетранспортеры БТР-80 с радиоэлектронными комплексами Пелена-6БК2 для защиты от радиоуправляемых взрывных устройств, грузовики КамАЗ, бензовоз Урал-4230 и бронеавтомобили Тигр.

Российский десантный корабль Орск с грузом военной техники на борту вошел в акваторию Средиземного моря и отправляется в Сирию. Об этом сообщает Bosphorus Observer.

Корабль направляется в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Пожар в Кемерово произошел из-за протекания крыши - СМИ
США и Британия обвинили хакеров из РФ в заражении роутеров
Санкции, СНГ и «большой» договор: проблема долгосрочной стратегии
В Манчестере автомобиль въехал в группу людей: 6 пострадавших

Інші новини теми:

Россия отправила в Сирию боевой корабль с грузом военной техники

Ще посилання (1) про «РФ отправила в Сирию боевой корабль с военной техникой: фото»

Калейдоскоп подій




© 1998–2018 <МЕТА>