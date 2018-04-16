На борту БДК были замечены военные, охраняющие российскую технику. ЛИГАБизнесИнформ >> сьогодні, 20:48

При проходе проливов Босфор и Дарданеллы Орск сопровождала турецкая береговая охрана. На борту БДК были замечены военные, охраняющие российскую технику.

Судно перевозит среди прочего бронетранспортеры БТР-80 с радиоэлектронными комплексами Пелена-6БК2 для защиты от радиоуправляемых взрывных устройств, грузовики КамАЗ, бензовоз Урал-4230 и бронеавтомобили Тигр.

Российский десантный корабль Орск с грузом военной техники на борту вошел в акваторию Средиземного моря и отправляется в Сирию. Об этом сообщает Bosphorus Observer.

Корабль направляется в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.