Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства, чеку от гранаты, и направили их на исследование. Центр журналистсикх расследований >> сьогодні, 12:30

Полезную для следствия информацию просьба сообщать в Ингульский отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: ул. 12 Продольная 42А или по телефонам (0512) 21-61-11, 102. forUm >> сьогодні, 08:14

В ночь на 15 апреля в один из автосалонов Николаева бросили гранату, в результате чего были повреждены окна здания. Багнет >> сьогодні, 08:31

В полицию поступило сообщение от частного предпринимателя, о том, что на территории его автосалона по ул. Троицкой, 107 произошел взрыв, в результате которого были повреждены окна здания. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 10:30