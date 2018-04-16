Розширений пошук
оновлено
16.04.2018
12:44

Актуальні теми

Мітки сюжету

• автосалон . • осмотр места происшествия . • санкция . • совершение . • фрагменты

В Николаеве в автосалон бросили гранату

В Николаеве в автосалон бросили гранату

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства, чеку от гранаты, и направили их на исследование. Центр журналистсикх расследований >>  сьогодні, 12:30

Полезную для следствия информацию просьба сообщать в Ингульский отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: ул. 12 Продольная 42А или по телефонам (0512) 21-61-11, 102. forUm >>

В ночь на 15 апреля в один из автосалонов Николаева бросили гранату, в результате чего были повреждены окна здания. Багнет >>

В полицию поступило сообщение от частного предпринимателя, о том, что на территории его автосалона по ул. Троицкой, 107 произошел взрыв, в результате которого были повреждены окна здания. Деловая столица (газета) >>

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 15 апреля. Центр журналистсикх расследований >>

ФОТО:

Деловая столица (газета): Неизвестные взорвали гранату в автосалоне Николаева

Дивись також:

Калейдоскоп подій




© 1998–2018 <МЕТА>