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оновлено
16.04.2018
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• автосалон . • взрывные устройства . • год лишения свободы . • правоохранители . • фрагменты

В Николаеве в автосалоне взорвалась граната

В Николаеве в автосалоне взорвалась граната

Фото: Прес-служба Нацполіції України Инцидент произошел на улице Троицкой Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства, чеку от гранаты, и направили их на исследование. Вознесенск Онлайн >>  вчора, 19:57

Полицейские нашли на месте происшествия фрагменты взрывного устройства, чеку от гранаты, и направили их на исследование.

Начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

В Киеве сегодня в 00:40 произошел взрыв возле здания Киевэнерго на проспекте Победы, 93.

В ночь на 15 апреля в Николаеве на улице Троицкой произошел взрыв на территории автосалона. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

В результате взрыва повреждены окна здания.

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В Николаеве в автосалоне взорвали гранату
В Николаеве в автосалоне взорвалась граната
В автосалоне в Николаеве взорвалась граната
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