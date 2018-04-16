Сообщение Ночью в Николаеве неизвестные бросили гранату в автосалон появились сначала на Корабелов. Корабелов.инфо >> вчора, 20:15

В 04:20 предприниматель сообщил в полицию о взрыве на территории его автосалона по улице Троицкой, 107. НикВести >> вчора, 13:19

О происшествии в полицию в 4:20 сообщил частный предприниматель, который рассказал, что на территории его автосалона произошел взрыв, в результате которого повреждены окна здания. Новости N >> вчора, 14:13