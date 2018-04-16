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оновлено
16.04.2018
01:46

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• Николаев . • Уголовный кодекса Украины . • автосалон . • полиция . • фрагменты

Ночью в Николаеве неизвестные бросили гранату в автосалон

Ночью в Николаеве неизвестные бросили гранату в автосалон

Сообщение Ночью в Николаеве неизвестные бросили гранату в автосалон появились сначала на Корабелов. Корабелов.инфо >>  вчора, 20:15

В 04:20 предприниматель сообщил в полицию о взрыве на территории его автосалона по улице Троицкой, 107. НикВести >>

О происшествии в полицию в 4:20 сообщил частный предприниматель, который рассказал, что на территории его автосалона произошел взрыв, в результате которого повреждены окна здания. Новости N >>

Полезную для следствия информацию просят сообщать в Ингульский отдел полиции по адресу: улица 12-я Продольная 42А или по телефонам (0512) 21-61-11, 102. Николаевский Обозреватель >>

ФОТО:

Новости N: Ночью в Николаеве неизвестные бросили гранату в автосалон Николаевский Обозреватель: В Николаеве злоумышленники взорвали гранату в автосалоне (Фото)

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