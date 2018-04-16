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оновлено
16.04.2018
01:46

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• Киевэнерго . • Уголовный кодекса Украины . • год лишения свободы . • здание . • полиция

Взрыв возле здания Киевэнерго: в полиции сообщили детали, видео

Взрыв возле здания Киевэнерго: в полиции сообщили детали, видео

Полиция начала уголовное производство по факту ночного взрыва возле здания "Киевэнерго". КиевВласть >>  вчора, 14:04

«Правоохранители тщательно осматривают место происшествия для того, чтобы установить, какое взрывное устройство было применено», - отметили в пресс-службе.

В Киеве сегодня в 00:40 произошел взрыв возле здания Киевэнерго на проспекте Победы, 93

Полиция еще не знает, чем взорвали здание Киевэнерго По факту взрыва возле здания Киевэнерго полиция  начала уголовное производство по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции столицы.

За совершение такого правонарушения предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

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КиевВласть: Начато уголовное производство по факту взрыва возле здания “Киевэнерго”

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