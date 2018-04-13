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оновлено
13.04.2018
14:25

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Мітки сюжету

• блищик . • задержание . • обстрел . • полиция . • хулиганство

Полиция дала квалификацию обстрелу «Киевгорстроя»

Полиция дала квалификацию обстрелу «Киевгорстроя»

Записи с камер видеонаблюдения будут приобщены к материалам уголовного производства в установленном законодательстве порядке. Голос столицы >>  сьогодні, 11:49

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 13 апреля в здание Киевгорстроя на улице Омельяновича-Павленко, 4/6 в Печерском районе Киева выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. forUm >>

Обстрел "Киевгорстроя" в Печерском районе столицы полиция квалифицировала как хулиганство. ГолосUA >>

В ходе расследования и задержания людей, совершивших это правонарушение, возможно, будет другая правовая квалификация этого события, если будут установлены другие мотивы добавив, что в настоящее время подозреваемых и задержанных нет. Голос столицы >>


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