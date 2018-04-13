Записи с камер видеонаблюдения будут приобщены к материалам уголовного производства в установленном законодательстве порядке. Голос столицы >> сьогодні, 11:49

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 13 апреля в здание Киевгорстроя на улице Омельяновича-Павленко, 4/6 в Печерском районе Киева выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. forUm >> сьогодні, 10:26

Обстрел "Киевгорстроя" в Печерском районе столицы полиция квалифицировала как хулиганство. ГолосUA >> сьогодні, 10:44