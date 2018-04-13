Записи с камер видеонаблюдения будут приобщены к материалам уголовного производства в установленном законодательстве порядке. Голос столицы >> сьогодні, 11:49
Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 13 апреля в здание Киевгорстроя на улице Омельяновича-Павленко, 4/6 в Печерском районе Киева выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. forUm >>
Обстрел "Киевгорстроя" в Печерском районе столицы полиция квалифицировала как хулиганство. ГолосUA >>
В ходе расследования и задержания людей, совершивших это правонарушение, возможно, будет другая правовая квалификация этого события, если будут установлены другие мотивы добавив, что в настоящее время подозреваемых и задержанных нет. Голос столицы >>