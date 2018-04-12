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оновлено
12.04.2018
15:15

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Мітки сюжету

• Израиль . • взрывные устройства . • оборона . • палестинцы . • территория сектора Газа

Израиль нанес авиаудар по сектору Газа

Израиль нанес авиаудар по сектору Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по территории сектора Газа. Телеграф >>  сьогодні, 12:04

Об этом сообщает пресс-служба сил обороны страны, передает УНН.

"В ответ на использование взрывного устройства, которым вчера подорвали транспортное средство инженерного подразделения сил обороны Израиля, истребители сил обороны Израиля нанесли удары по военным целям в секторе Газа", - говорится в заявлении.

Ранее армия Израиля сообщала, что палестинцы установили взрывные устройства на территории еврейского государства.

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