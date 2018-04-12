Об этом сообщает пресс-служба сил обороны страны, передает УНН.

"В ответ на использование взрывного устройства, которым вчера подорвали транспортное средство инженерного подразделения сил обороны Израиля, истребители сил обороны Израиля нанесли удары по военным целям в секторе Газа", - говорится в заявлении.

Ранее армия Израиля сообщала, что палестинцы установили взрывные устройства на территории еврейского государства.